Cremonese-Napoli | 50 anni di Daspo per venti tifosi indagini sugli scontri e l’escalation di violenza allo Zini

Venti tifosi sono stati colpiti da Daspo e le autorità stanno indagando sugli scontri avvenuti allo Zini tra Cremonese e Napoli, segnando un aumento di violenza nel settore. Questa misura restrittiva arriva dopo un episodio violento che ha coinvolto le due tifoserie, lasciando tracce di tensione e scontri fisici tra sostenitori. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati e raccogliendo testimonianze per chiarire le responsabilità.

Escalation di Violenza al “Zini”: Venti Daspo e un’Indagine in Corso Dopo gli Scontri tra Cremonese e Napoli. Cremona è scossa dopo gli scontri avvenuti il 28 dicembre scorso in occasione della partita di calcio tra Cremonese e Napoli. La Questura locale ha emesso venti provvedimenti di Daspo, della durata complessiva di cinquanta anni, nei confronti di sedici tifosi del Napoli e quattro sostenitori della Cremonese, coinvolti in una serie di episodi di violenza prima, durante e dopo l’incontro. Un agente di polizia ha riportato lievi lesioni. Un Attacco Mirato e l’Inizio della Tensione. La spirale di violenza si è innescata prima dell’inizio della partita, quando un gruppo di circa venti tifosi napoletani, giunti in città a bordo di veicoli noleggiati, ha aggredito un tifoso della Cremonese diretto allo stadio Giovanni Zini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un tifoso dell’Inter di 19 anni, coinvolto nel lancio di una bomba carta durante la partita Cremonese-Inter del 1° febbraio, riceve un Daspo di quattro anni.

