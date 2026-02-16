Cremonese-Napoli | 50 anni di Daspo per venti tifosi indagini sugli scontri e l’escalation di violenza allo Zini
Venti tifosi sono stati colpiti da Daspo e le autorità stanno indagando sugli scontri avvenuti allo Zini tra Cremonese e Napoli, segnando un aumento di violenza nel settore. Questa misura restrittiva arriva dopo un episodio violento che ha coinvolto le due tifoserie, lasciando tracce di tensione e scontri fisici tra sostenitori. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati e raccogliendo testimonianze per chiarire le responsabilità.
Escalation di Violenza al “Zini”: Venti Daspo e un’Indagine in Corso Dopo gli Scontri tra Cremonese e Napoli. Cremona è scossa dopo gli scontri avvenuti il 28 dicembre scorso in occasione della partita di calcio tra Cremonese e Napoli. La Questura locale ha emesso venti provvedimenti di Daspo, della durata complessiva di cinquanta anni, nei confronti di sedici tifosi del Napoli e quattro sostenitori della Cremonese, coinvolti in una serie di episodi di violenza prima, durante e dopo l’incontro. Un agente di polizia ha riportato lievi lesioni. Un Attacco Mirato e l’Inizio della Tensione. La spirale di violenza si è innescata prima dell’inizio della partita, quando un gruppo di circa venti tifosi napoletani, giunti in città a bordo di veicoli noleggiati, ha aggredito un tifoso della Cremonese diretto allo stadio Giovanni Zini.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bomba carta allo stadio: Daspo di 4 anni per un tifoso Inter, 50 anni di divieti per scontri tra Cremonese e Napoli.
Un tifoso dell’Inter di 19 anni, coinvolto nel lancio di una bomba carta durante la partita Cremonese-Inter del 1° febbraio, riceve un Daspo di quattro anni.
Scontri prima e dopo Cremonese-Napoli: 20 Daspo per 50 anni complessivi (VIDEO)
Una serie di scontri tra tifosi prima e dopo la partita tra Cremonese e Napoli ha portato alla consegna di venti Daspo, che coprono un totale di cinquant’anni di divieto di accesso agli stadi.
RIGORE NEGATO IN CREMONESE - NAPOLI!! #juventus #napoli #seriea #calcio #marottaleague #cremonese
Argomenti discussi: Violenze in occasione di Cremonese-Napoli: 50 anni di Daspo per 20 ultras; Fumogeni e aggressioni per Cremonese-Napoli, 20 Daspo; Cremonese-Napoli, 20 Daspo ai tifosi per le violenze; Calcio: scontri dopo la partita tra Cremonese e Napoli, emessi 20 Daspo.
Calcio, Cremonese-Napoli: 20 Daspo per 50 anni complessiviRoma, 16 feb. (askanews) – La Questura di Cremona ha emesso 20 Daspo, per ... msn.com
Cremonese-Napoli, 20 Daspo ai tifosi per le violenzeLa Polizia di Stato della Questura di Cremona ha disposto 20 Daspo, per complessivi 50 anni, nei confronti di 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi. I ... lapresse.it
#Calcio, Cremonese-Napoli: 20 Daspo per 50 anni complessivi x.com
Fumogeni e aggressioni per Cremonese-Napoli, 20 Daspo. Sono sedici gli ultras azzurri raggiunti dal provvedimento. Prima della partita hanno attaccato tre sostenitori grigiorossi - facebook.com facebook