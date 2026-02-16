Cremonese e Genoa pareggio difensivo | Bijlow inviolato attacco bloccato equilibrio allo Zini
La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio senza reti, perché le due squadre hanno puntato tutto sulla fase difensiva. Bijlow ha mantenuto inviolata la porta del Genoa, mentre l’attacco della Cremonese non è riuscito a trovare lo spazio per segnare. Durante il match, lo Zini ha vissuto una partita molto equilibrata, con entrambe le difese che hanno respinto le occasioni più pericolose.
Cremonese e Genoa si Dividono la Posta: 0-0 allo Zini, la Difesa Protagonista nel Pareggio Tattico. Cremonese e Genoa hanno chiuso la sfida di domenica 15 febbraio 2026 con un pareggio a reti inviolate allo stadio Zini. Un risultato che riflette l'equilibrio tattico e la solidità difensiva del Grifone, capace di ottenere il suo primo clean sheet in trasferta contro il Parma. La partita, caratterizzata da una posta in palio significativa, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto prudente e attento. Bijlow e la Nuova Solidità della Difesa Cremonese. Il portiere olandese Bart Bijlow, alla sua quarta presenza da titolare con la Cremonese, ha finalmente mantenuto la porta inviolata.
Cremonese-Genoa, pareggio senza gol: Bonazzoli sfiora il vantaggio, match bloccato e poche emozioni allo Zini.
La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio senza reti, a causa della mancanza di occasioni chiare da entrambe le squadre.
Argomenti discussi: Pareggio allo Zini: Cremonese-Genoa 0-0; Serie A: vincono Sassuolo e Parma, Cremonese-Genoa 0-0; Il Genoa tornerà domenica 15 febbraio a giocare una partita di campionato a Cremona dopo vent’anni; Cremonese, pari senza reti con il Genoa.
Cremonese, pari senza reti con il Genoal match tra Cremonese e Genoa termina in un pareggio a reti bianche, nonostante le numerose occasioni da entrambe le parti. Nel primo tempo, Audero e Bijlow sono i protagonisti assoluti, ... rainews.it
Serie A, finisce 2-2 la sfida Champions tra Napoli e Roma; giallorossi due volte avanti, doppia rimonta dei partenopei. Questi i risultati della domenica: Napoli-Roma 2-2, Torino-Bologna 1-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Parma-Verona 2-1, Cremonese-Genoa 0-0 facebook
Il Genoa pareggia a reti bianche in casa della Cremonese: rossoblù e grigiorossi proseguono appaiati a quota 24 punti. Analizziamo la partita nella puntata odierna. Buoncalcioatutti! x.com