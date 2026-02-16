Cremonese e Genoa pareggio difensivo | Bijlow inviolato attacco bloccato equilibrio allo Zini

La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio senza reti, perché le due squadre hanno puntato tutto sulla fase difensiva. Bijlow ha mantenuto inviolata la porta del Genoa, mentre l’attacco della Cremonese non è riuscito a trovare lo spazio per segnare. Durante il match, lo Zini ha vissuto una partita molto equilibrata, con entrambe le difese che hanno respinto le occasioni più pericolose.

Cremonese e Genoa si Dividono la Posta: 0-0 allo Zini, la Difesa Protagonista nel Pareggio Tattico. Cremonese e Genoa hanno chiuso la sfida di domenica 15 febbraio 2026 con un pareggio a reti inviolate allo stadio Zini. Un risultato che riflette l’equilibrio tattico e la solidità difensiva del Grifone, capace di ottenere il suo primo clean sheet in trasferta contro il Parma. La partita, caratterizzata da una posta in palio significativa, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto prudente e attento. Bijlow e la Nuova Solidità della Difesa Cremonese. Il portiere olandese Bart Bijlow, alla sua quarta presenza da titolare con la Cremonese, ha finalmente mantenuto la porta inviolata.🔗 Leggi su Ameve.eu

