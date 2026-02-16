Crans Montana | Varese analizza sicurezza giovanile e responsabilità adulta dopo la tragedia Lezioni dal passato

Varese ha deciso di riflettere sulla sicurezza dei giovani dopo il tragico incendio a Crans Montana durante una festa di Capodanno. Un incendio che ha fatto emergere problemi sulla percezione del rischio tra gli adolescenti e sulla responsabilità degli adulti presenti. All’interno del liceo Ferraris, gli studenti e i docenti hanno discusso di come proteggere i ragazzi e di quale ruolo abbiano gli adulti nella prevenzione. La scuola ha voluto analizzare cosa si può fare per evitare che eventi come quello si ripetano.

Crans Montana e la sicurezza giovanile: Varese riflette tra responsabilità e consapevolezza. Un'assemblea di istituto al liceo Ferraris di Varese ha affrontato il tema della sicurezza alla luce degli eventi di Crans Montana, dove un incendio durante una festa di Capodanno ha sollevato interrogativi sulla percezione del rischio tra gli adolescenti e sulla responsabilità degli adulti. L'incontro, svoltosi questa mattina, ha visto l'intervento di esperti in sicurezza e di uno psichiatra, con l'obiettivo di analizzare le dinamiche che portano a sottovalutare i pericoli in situazioni di emergenza e di promuovere una cultura della prevenzione.