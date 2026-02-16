Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, non ha versato la cauzione richiesta, creando confusione sulla sua posizione legale. La somma non è ancora stata saldata, anche se era prevista per la sua scarcerazione. La questione ha attirato l’attenzione degli investigatori, che cercano di capire le ragioni di questa mancanza. Un dettaglio che complica ulteriormente il caso, alimentando i dubbi sulla strategia difensiva.

Un vero e proprio mistero quello che è emerso relativamente alla situazione giudiziaria di Jessica Moretti, una dei proprietari del Constellation. Ad oggi, infatti, il pagamento della sua cauzione risulta assente dai registri. Stando a quanto era stato riferito, lo scorso gennaio il tribunale di Sion aveva annunciato la propria intenzione di fissare una cauzione per Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques per quanto accaduto al locale Constellation la notte di Capodanno. Nel comunicato si leggeva che il tribunale, su raccomandazione della Procura, disponeva nei confronti della donna delle misure alternative alla custodia cautelare, vale a dire: divieto di spostamento fuori dalla Svizzera, obbligo di consegna dei documenti di identità e di soggiorno, obbligo di presentarsi ogni giorno presso una stazione di polizia e versamento di un deposito cauzionale ancora da stabilire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, mistero sulla cauzione di Jessica Moretti: non è stata pagata

