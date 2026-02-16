I magistrati di Roma hanno deciso di incaricare una grande consulenza medico legale dopo l’incidente di Crans Montana. Questa decisione segue le prime audizioni dei feriti, che sono state avviate negli ultimi giorni. Intanto, si scopre che Jacques Moretti, uno dei coinvolti, ha subito un ulteriore colpo che complicherà le indagini.

Da qualche giorno sono iniziate le audizioni dei feriti. Nel frattempo, un nuovo colpo si abbatte su Jacques Moretti I magistrati di Roma hanno incaricato una consulenza medico-legale approfondita riguardo alle vittime italiane della tragedia di Crans Montana, in Svizzera, che ha causato 41 morti. Gli inquirenti di piazzale Clodio, che stanno conducendo un‘indagine per disastro e omicidio colposo, acquisiranno tutta la documentazione clinica degli italiani coinvolti nell’incendio per affidarla a esperti con l’obiettivo di condurre un’analisi dettagliata. Sul fronte investigativo, da alcuni giorni sono in corso le audizioni dei feriti, curate dalla Squadra Mobile, mentre è stato disposto il sequestro dei telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, disposta maxi consulenza medico legale dai magistrati di Roma

La Procura di Roma ha deciso di avviare una vasta consulenza medico legale dopo la strage di Crans-Montana, che ha causato 41 vittime, tra cui sei italiani.

A metà febbraio, i magistrati italiani e svizzeri si incontreranno a Crans Montana per discutere delle indagini sulla strage di Capodanno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.