Crans-Montana coniugi Moretti avrebbero aggirato norme antincendio grazie a parenti che lavorano in Comune
A Crans-Montana, i coniugi Moretti sono sotto accusa perché avrebbero aggirato le regole antincendio, usando il favore di parenti che lavorano nel Comune. Il fornitore di mobili del bar Le Constellation ha confermato che le misure di sicurezza sono state trascurate, consentendo al locale di funzionare senza rispettare completamente le norme previste.
Spunta un altro elemento durante le indagini sulla strage di Crans-Montana. Questa volta si tratta del fornitore di mobili scelto da Jacques e Jessica Moretti per il bar Le Constellation. Il testimone avrebbe rivelato che i due coniugi avrebbero aggirato le norme antincendio: “La moglie di Moretti mi ha detto che non avevano bisogno di arredi ignifughi perché ha dei parenti che lavorano in alte posizioni nel Comune di Crans Montana”. Crans-Momtana, la rivelazione del fornitore Le regole in materia di incendi Le presunte intimidazioni La maxi consulenza legale Crans-Momtana, la rivelazione del fornitore Nella puntata del 16 febbraio di Storie Italiane, è stato intervistato telefonicamente il fornitore di mobili per il bar Le Constellation. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Crans Montana, il Comune chiude un albergo extralusso: non rispettava le norme antincendio
Il Comune di Crans Montana ha deciso di chiudere subito il Grand Hôtel du Golf & Palace.
Crans-Montana, i parenti delle vittime si scagliano contro i coniugi Moretti al loro arrivo in procura
Scene di tensione si sono vissute questa mattina davanti alla procura di Sion, in Svizzera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Crans-Montana nuovo testimone rilancia le indagini sul caso MorettiIncendio di Capodanno a Crans-Montana: la testimonianza che può cambiare l’inchiesta Nuovi elementi emergono sull’incendio di Capodanno al locale Le C ... assodigitale.it
Crans-Montana, i familiari delle vittime contro i Moretti: «Avete ucciso i nostri figli, come dormite?»Momenti di forte tensione a Sion: i coniugi Moretti, scortati dalla polizia, sono stati aggrediti dai familiari delle vittime tra urla e accuse. Jessica Moretti all'interrogatorio: «Non sono mai state ... panorama.it
