Un testimone ha accusato il Comune di Crans di aver effettuato assunzioni basate su legami politici, smentendo l’affermazione di Moretti. La denuncia si riferisce a un episodio recente, legato a nomine avvenute negli ultimi mesi, che secondo l’attore sarebbero state influenzate da amicizie di partito. La vicenda ha preso una piega ancora più concreta con l’organizzazione di un evento previsto per il 28 marzo, quando la procuratrice di Sion, Béatrice Pilloud, presiederà una cerimonia dell’Ordre de la Chenne.

L'ultima polemica riguarda un'iniziativa del prossimo 28 marzo, quando la procuratrice di Sion Béatrice Pilloud, patrocinerà una cerimonia dell'Ordre de la Chenne "confraternita bacchica del vallese" i cui membri sono amanti del vino. Peccato che il sindaco di Crans, Nicolas Féraud, sia cavaliere d'onore della confraternita. A puntare il dito sul conflitto di interessi è l'avvocato Sébastian Fatnti, legale di alcune famiglie che, subito dopo il rogo, aveva denunciato amicizie e complicità: «Qui giocano tutti a golf insieme». E ora la partecipazione della procuratrice sembra rievocare quelle accusa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans, le strane falle del Comune. Un teste sconfessa Moretti: «Assunzioni effettuate per amicizie politiche»

L'inchiesta sui Moretti a Crans-Montana analizza il contesto politico e sociale attorno all'incendio.

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, si è presentato oggi a Sion per l’interrogatorio di Christophe Balet, il responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.