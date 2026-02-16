Courmayeur valanga fuoripista | morti i tre sciatori
Nella mattina di domenica 15 febbraio, in Val Veny, una slavina si è staccata e ha travolto tre freerider, causando la morte di tutti e tre gli sciatori. La valanga si è verificata durante un'escursione in fuoripista, sorprendendo i tre che stavano affrontando un tratto ripido e innevato. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.
È morto anche il terzo sciatore travolto da una valanga nella mattinata di domenica 15 febbraio in Val Veny, sopra Courmayeur, mentre sciava fuoripista nel canale del Vesses assieme a due amici, deceduti entrambi. Il freerider era stato trasferito d'urgenza all'ospedale Città della Salute-Molinette di Torino ma nonostante gli sforzi dei medici per sarvagli la vita non ce l'ha fatta., Sul posto per i socorsi hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Guardia di Finanza, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, due ambulanze del 118 ed è stato allestito a Courmayeur un posto medico avanzato per le azioni mediche e per l'assistenza a eventuali ulteriori persone coinvolte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
