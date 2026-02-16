Costacurta duro con Bastoni | Ci sono rimasto male anche perché va verso l’élite con Maldini e Cannavaro
Alessandro Costacurta si è arrabbiato con Bastoni dopo aver visto il suo comportamento in campo. La sua reazione nasce dal fatto che il difensore dell'Inter ha simulato durante l'ultimo match, un episodio che ha colpito l’ex calciatore. Costacurta ha commentato che si è sentito deluso, soprattutto perché Bastoni si sta avvicinando a una carriera tra i migliori, come Maldini e Cannavaro, e si aspetta comportamenti diversi da un giocatore di quel livello. Bastoni, 24 anni, sta crescendo molto e punta a diventare uno dei difensori più forti del campionato, ma l’episodio
Il derby d'Italia tra Inter e Juventus si è portato dietro diversi strascichi. La simulazione di Bastoni ha portato all'espulsione di Kalulu, anziché del difensore nerazzurro, condizionando la partita in maniera irreversibile. Un errore grave su cui il Var non ha potuto intervenire per una questione di protocollo, scatenando la furia della dirigenza bianconera e dei tifosi avversari. Un episodio vergognoso che sembra lanciare l'Inter verso lo scudetto. Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex difensore del Milan Alessandro "Billy" Costacurta ha parlato della simulazione di Bastoni e dell'esultanza del difensore nerazzurro alle spalle di Kalulu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Maldini Lazio, ci siamo! Accordo in dirittura d’arrivo: si va verso il prestito con opzione di riscatto, i dettagli
È in fase di definizione l’accordo tra Maldini e la Lazio, che prevede un prestito con opzione di riscatto per Daniel Maldini.
Paolo Belli fa marcia indietro dopo la polemica a Ballando e spiega: “Ci sono rimasto male ma dovevo stare zitto. Ho risposto male e mi è dispiaciuto”
Dopo la polemica a Ballando con le Stelle, Paolo Belli si scusa e spiega di aver risposto male per delusione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Costacurta durissimo con Rocchi: Bisogna intervenire subito. Bastoni? Spero non esulti più così.
Costacurta durissimo con Rocchi: Bisogna intervenire subito. Bastoni? Spero non esulti più cosìDuro attacco da parte di Alessandro Costacurta, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato così della situazione che c'è in Italia e. tuttomercatoweb.com
Costacurta su Bastoni: Ci sono rimasto male, anche perché credo stia andando verso un'élite dove c'è dentro anche MaldiniNel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex difensore del Milan Alessandro Billy Costacurta ha parlato degli episodi di Inter-Juventus soffermandosi in ... milannews.it
Costacurta duro sul Milan e sul Leao... ha ragione - facebook.com facebook