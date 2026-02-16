Costacurta critica Rocchi perché ritiene che il calcio abbia perso vigore e abbia bisogno di una svolta. Durante un dibattito recente, ha espresso preoccupazione per la gestione della disciplina e ha invitato a rinnovare le strutture che regolano il gioco. In particolare, ha rivolto un messaggio a Bastoni, sottolineando l’urgenza di intervenire per cambiare rotta.

Costacurta è intervenuto sulla questione Rocchi sottolineando come il calcio necessita di una rivoluzione dai vertici. Le sue parole. Il clima post-derby d’Italia si fa sempre più pesante e le voci dei grandi ex del calcio italiano continuano a levarsi per denunciare uno stato di crisi che sembra non avere fine. Negli studi di Sky Sport, l’intervento di Alessandro Costacurta ha scosso l’ambiente per la durezza dei toni e per la lucidità con cui ha analizzato il declino etico del sistema calcio, partendo proprio dai fatti di San Siro. L’ex difensore del Milan e della Nazionale non ha usato giri di parole per descrivere l’attuale momento del movimento calcistico italiano, mettendo nel mirino sia la gestione arbitrale che il comportamento dei tesserati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Costacurta contro Rocchi: «Il calcio è moribondo. E’ arrivato il momento di cambiare. A Bastoni dico questo»

Giovanni Collovati ha criticato duramente l’andamento di Inter-Juventus, accusando il calcio di essere al capolinea.

Giorgio Chiellini ha commentato sui microfoni di Sky Sport dopo la partita tra Inter e Juventus, denunciando un episodio ripetuto che ha coinvolto la sua squadra.

