Cosenza sfida per la Provincia | centrosinistra punta su Caruso Greco vede un ritorno possibile grazie ai comuni

Cosenza, la sfida provinciale: Filomena Greco scommette su Caruso per un ritorno del centrosinistra. Cosenza, 16 febbraio 2026 – La campagna per le elezioni provinciali a Cosenza entra nel vivo con l'espressione di ottimismo di Filomena Greco, leader dell'area riformista di Casa Riformista-Italia Viva, nei confronti della candidatura di Franz Caruso, attuale sindaco di Cosenza. La leader riformista punta sulla solidità del centrosinistra nei principali centri urbani della provincia come base per un possibile ritorno al governo dell'ente. Un momento cruciale per la politica cosentina. La presentazione delle liste per le elezioni provinciali segna l'inizio di una fase cruciale per la politica cosentina.

Franz Caruso ha deciso di sfidare la Provincia di Cosenza, accusando l’ente di aver gestito male i fondi pubblici e di aver accumulato un debito elevato.

Pasquale Tridico ha annunciato il suo sostegno a Franz Caruso perché crede che il suo nome possa portare una svolta nel panorama politico della Provincia di Cosenza.

Elezioni Provinciali di Cosenza, due i candidati alla presidenza: sarà sfida tra Caruso e Furagalli. Elezioni Provinciali di Cosenza del prossimo 8 marzo due i candidati alla presidenza sarà sfida tra Caruso e Furagalli

Provincia di Cosenza, ufficializzate le candidature alla presidenza. Sfida tra Franz Caruso e Biagio Faragalli: Si è chiuso alle ore 12.00 di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza e al Consiglio provincial

