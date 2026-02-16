Cos’è il levamisolo in quali farmaci si trova e per cosa si usa il medicinale ritirato dall'EMA

Il levamisolo, un farmaco usato per eliminare i vermi parassiti, è stato ritirato dall’EMA perché è stato trovato in alcuni medicinali che circolano sul mercato. La decisione dell’agenzia europea ha portato molte persone a chiedersi in quali prodotti si trovi e come venga impiegato. Recentemente, sono stati sequestrati farmaci sospetti in diversi negozi di farmacia, sollevando preoccupazioni tra i consumatori.

Il levamisolo è un farmaco antielmintico usato per trattare infezioni causate da vermi parassiti. Dopo la decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) di raccomandare il ritiro dei medicinali contenenti levamisolo nell’Unione Europea, il principio attivo è tornato al centro dell’attenzione. Ecco cos’è il levamisolo e cosa serve.🔗 Leggi su Fanpage.it Cos’è il levamisolo, in quali farmaci si trova e per cosa si usa Il levamisolo è un farmaco usato per combattere i parassiti intestinali, spesso presente in alcuni farmaci veterinari e umani. Ema ritira dal mercato dell’Ue i farmaci contenenti levamisolo, quali sono i rischi L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha deciso di ritirare dal mercato dell’Unione europea tutti i farmaci che contengono levamisolo, un principio attivo usato per combattere le infezioni da vermi parassiti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Levamisolo: l’EMA revoca autorizzazione per rischi cerebrali. Cos’è il levamisolo, in quali farmaci si trova e per cosa si usaIl levamisolo è un farmaco antielmintico usato per trattare infezioni causate da vermi parassiti. Dopo la decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) di raccomandare il ritiro dei medicinali ... fanpage.it Che cos’è il levamisolo e perché l’Ema ha deciso il ritiro di tutti i farmaci che lo contengonoPhoto by: Friso Gentsch/picture-alliance/dpa/AP Images Forse ne avrete sentito parlare: il Comitato per la ... msn.com Per decenni è stato usato contro le infezioni intestinali. Ora l’Europa ne raccomanda il ritiro: cosa ha portato a questa decisione - facebook.com facebook