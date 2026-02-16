Cosa si perdono i bambini senza la neve
La mancanza di neve ha cancellato molte opportunità di gioco all'aperto per i bambini italiani. Con l'assenza di precipitazioni fredde, i piccoli non possono più scivolare sui pendii o costruire pupazzi di neve come facevano una volta. Questo cambiamento si fa sentire soprattutto nei paesi di montagna, dove la neve rappresenta un elemento tradizionale delle stagioni fredde. Le scuole chiuse per maltempo sono ormai rare, e i giochi in strada sono diminuiti notevolmente.
Tra le installazioni allestite in giro per Milano in occasione delle Olimpiadi, una sotto ai grattacieli della zona City Life permette di scendere una breve rampa sopra un ciambellone gonfiabile, a simulare un pendio innevato. Oggi un’attrazione del genere sarebbe pensabile solo con la neve artificiale, ma a un paio di chilometri distanza, sul Monte Stella, una montagna artificiale alta 50 metri, scene del genere sono state a lungo comuni nei giorni di neve d’inverno. Assieme alle conseguenze ambientali, economiche e sociali del cambiamento climatico, che sta riducendo drasticamente i giorni di neve nelle città italiane, ce ne sono anche di culturali. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Val Venosta, la tragedia di Laudes: due bambini si perdono, uno cade dalla roccia e muore a 11 anni
Alto Adige, due bambini si perdono nel bosco e si arrampicano su una parete rocciosa: uno precipita e muore a 10 anni. Illeso l'amico
Cosa succede dopo 1700 giorni su 99 Notti su roblox
Argomenti discussi: Come controllare il saldo punti della patente da cellulare: guida completa e semplice; Gratteri: Metà del tempo i docenti lo perdono a scrivere pareri, i mesi passano e i ragazzi non sanno scrivere e leggere; Confessione e psicologia: cosa può dare l’una che l’altra non può; Udinese-Sassuolo | Karlstrom e Runjaic in conferenza stampa.
MORNING BELL = Cosa si aspettano oggi i mercatiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
Si è ristretta la montagna toscana? 36 Comuni ora perdono lo status – Cosa significa e cosa succede adessoCALCI. Si apre un fronte di scontro tra Governo e Regioni dopo la pubblicazione della nuova classificazione dei Comuni montani voluta dal ministro Calderoli. In Toscana, 113 Comuni su 149 mantengono l ... msn.com
Chiedere #scusa o chiedere #perdono Non sono la stessa cosa. Il vero perdono non è dimenticare o giustificare, ma un processo interiore che favorisce #benessere e relazioni più sane. Approfondisci sul Web Magazine della Fondazione Patrizio Paoletti x.com
Ecco cosa fare se si perdono le credenziali CIE e i codici PIN e PUK della carta d'identità elettronica - facebook.com facebook