La mancanza di neve ha cancellato molte opportunità di gioco all'aperto per i bambini italiani. Con l'assenza di precipitazioni fredde, i piccoli non possono più scivolare sui pendii o costruire pupazzi di neve come facevano una volta. Questo cambiamento si fa sentire soprattutto nei paesi di montagna, dove la neve rappresenta un elemento tradizionale delle stagioni fredde. Le scuole chiuse per maltempo sono ormai rare, e i giochi in strada sono diminuiti notevolmente.

Tra le installazioni allestite in giro per Milano in occasione delle Olimpiadi, una sotto ai grattacieli della zona City Life permette di scendere una breve rampa sopra un ciambellone gonfiabile, a simulare un pendio innevato. Oggi un’attrazione del genere sarebbe pensabile solo con la neve artificiale, ma a un paio di chilometri distanza, sul Monte Stella, una montagna artificiale alta 50 metri, scene del genere sono state a lungo comuni nei giorni di neve d’inverno. Assieme alle conseguenze ambientali, economiche e sociali del cambiamento climatico, che sta riducendo drasticamente i giorni di neve nelle città italiane, ce ne sono anche di culturali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Cosa si perdono i bambini senza la neve

