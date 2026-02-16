Cosa rischiano Comolli e Chiellini per la sfuriata nel tunnel

Comolli e Chiellini rischiano sanzioni perché si sono lasciati andare a una sfuriata nel tunnel, secondo quanto riferito dall’arbitro Federico La Penna. L’arbitro ha scritto un rapporto di quattro pagine in cui descrive passo passo quanto accaduto, incluso il tono acceso e le parole usate dai due giocatori. La scena si è svolta subito dopo la partita, quando i due si sono confrontati con alcuni membri dello staff, creando tensione tra i presenti.

L’arbitro Federico La Penna avrebbe ricostruito l’intera sequenza degli eventi in un referto dettagliato di quattro pagine. Anche gli ispettori della FIGC hanno raccolto elementi su quanto accaduto sabato sera al termine del primo tempo di Inter-Juventus, nel tunnel di San Siro, dove si sono vissuti momenti di forte tensione dopo l’espulsione di Pierre Kalulu per doppia ammonizione. Secondo quanto filtra, nel sottopassaggio si sarebbe accesa una rissa verbale che avrebbe coinvolto in particolare l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli, apparso il più acceso nelle proteste, insieme a Giorgio Chiellini e al tecnico Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Durante l’intervallo della partita tra Juventus e Inter, Comolli e Chiellini sono stati coinvolti in un acceso scambio verbale con il direttore di gara La Penna, provocando un caos nel tunnel di San Siro.

Giorgio Chiellini e Riccardo Comolli rischiano una lunga inibizione dopo l’episodio scoppiato nel tunnel di San Siro, dove la Juventus si è scagliata contro alcuni dirigenti dell’Inter.

