Cosa prepara Adele lontano dai riflettori?

Adele si prepara a sorprendere i fan con un nuovo progetto, lontano dai riflettori. La cantante britannica ha scelto di trascorrere del tempo a Roma, dove ha visitato uno studio di registrazione nel quartiere Trastevere. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti passanti e appassionati di musica, curiosi di scoprire cosa bolle in pentola.

. L’arrivo di Adele anima il cuore della città. Roma vive un momento di grande fermento culturale e mediatico grazie alla presenza di Adele, superstar britannica che domina le classifiche internazionali da anni. La cantante raggiunge la Capitale durante le lavorazioni di Cry to Heaven, nuovo film orchestrato da Tom Ford. La sua comparsa nel centro storico accende immediatamente l’entusiasmo di fan, curiosi e operatori dello spettacolo, che seguono ogni suo movimento con attenzione. Il 14 febbraio alcuni sostenitori individuano Adele all’esterno dello storico ristorante Il Bolognese.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Matrimonio a sorpresa e lontano dai riflettori per il volto di Canale 5 La notizia ha preso tutti alla sprovvista. Veronica Burchielli, matrimonio a sorpresa: il sì lontano dai riflettori Veronica Burchielli si è sposata in segreto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Non sai cosa preparare per cena Allora prova le POLPETTE DI POLLO AL POMODORO Saporite e sfiziose perfette per tutta la famiglia! https://blog.giallozafferano.it/pasticciandoconilenia/ricetta-polpette-di-pollo-al-pomodoro/ - facebook.com facebook