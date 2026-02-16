Dana Eden è morta a Atene, e molti sospettano che la sua scomparsa sia collegata a questioni legate all’Iran. La produttrice della serie “Teheran” è stata trovata senza vita in circostanze ancora poco chiare, alimentando sospetti di un possibile coinvolgimento di fonti iraniane. La sua morte avviene a pochi giorni dalla messa in onda della seconda stagione dello show, che tratta temi delicati sulla regione.

Atene sotto Shock: Morte Misteriosa della Produttrice di “Teheran” e l’Ombra dell’Iran. Atene, Grecia – Un velo di mistero avvolge la morte di Dana Eden, produttrice della serie televisiva israeliana “Teheran”. La donna è stata ritrovata senza vita nella sua camera d’albergo ad Atene il 16 febbraio 2026, sollevando dubbi sulla dinamica del decesso e alimentando speculazioni su un possibile coinvolgimento di agenti esterni, forse legati al governo iraniano, irritato dalla rappresentazione offerta nella serie. L’indagine è in corso per chiarire se si tratti di suicidio, come inizialmente ipotizzato, o di un atto criminale.🔗 Leggi su Ameve.eu

