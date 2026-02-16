Corriere dello Sport | Malen strepitoso ma il Napoli recupera due volte

Il Napoli ha affrontato una partita intensa e di qualità in Champions League, mentre Malen si è distinto con un'ottima prestazione. La squadra olandese ha segnato due volte, ma i partenopei hanno risposto immediatamente, riacciuffando il risultato in entrambe le occasioni. Malen ha mostrato grande velocità e precisione sotto porta, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. La gara si è accesa quando il suo gol ha portato avanti l’Eintracht, ma il Napoli ha risposto con determinazione, dimostrando grande cuore e capacità di reazione.

NAPOLI – Da Champions, per intensità e qualità. Napoli e Roma si sono affrontate senza risparmiarsi un centimetro, colpo su colpo, fino al 95', regalando uno dei pareggi più vibranti della stagione: 2-2 il finale. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è stata una partita "da Premier", giocata a ritmi altissimi e con continui ribaltamenti di fronte. Doppia rimonta della squadra di Conte su quella di Gasperini e due volti in copertina: Malen, devastante con una doppietta (cinque gol nelle ultime cinque gare), e Alisson Santos, l'uomo del mercato invernale azzurro, entrato al 70' e decisivo all'82' su assist di Giovane.