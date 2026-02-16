Correggio scoperta la droga dopo soccorso per un malore

Nel novembre dello scorso anno, i carabinieri di Correggio sono intervenuti in un appartamento dopo aver soccorso una persona colta da un malore causato dall’uso di sostanze stupefacenti. Durante l’intervento, hanno trovato e sequestrato droga nascosta all’interno dell’abitazione. La scoperta ha portato all’apertura di un’indagine sulle attività illecite nel quartiere.

Correggio (Reggio Emilia), 16 febbraio 2026 – Era il novembre dello scorso anno quando i carabinieri intervenivano in un a abitazione di Correggio dopo la segnalazione di un malore dovuto a consumo di droga. In preda al malore un uomo di 45 anni, che aveva perso i sensi. Immediato l’intervento dei soccorsi con il trasporto dell’uomo in ospedale. Durante il controllo in casa, i carabinieri avevano notato che le stanze erano vuote, pur se con presenza di sostanze stupefacenti e materiali per il loro confezionamento, oltre a dispositivi elettronici. E’ partita l’indagine, che ora ha permesso di attribuire la detenzione della sostanza stupefacente e del materiale rinvenuto, con elementi di presunta responsabilità nei confronti di due uomini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio, scoperta la droga dopo soccorso per un malore Va al pronto soccorso per un malore ma fugge prima delle dimissioni, poco dopo la terribile scoperta per strada Un uomo si è recato al pronto soccorso a causa di un malore, ma ha lasciato la struttura prima di ricevere le dimissioni. Clusone, malore durante la Messa: don Giuliano Borlini soccorso e rianimato in chiesa Durante la messa a Clusone, un sacerdote ha avuto un malore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Coopernuoto s.c.s.d. Piscina di Correggio - facebook.com facebook