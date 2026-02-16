Corona | da ospedale a discoteca a Treviso nuova data e polemiche con Mediaset sul format Falsissimo

Da ameve.eu 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona, noto ex paparazzo, ha lasciato l'ospedale per partecipare a una serata in discoteca a Treviso, scatenando polemiche con Mediaset sul format

Corona a Treviso: Tra “Falsissimo” e Ritorno alla Scena. L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è atteso venerdì 20 febbraio 2026 alla discoteca Radika di Fonderia, in provincia di Treviso. L’evento, che si inserisce in un periodo di ripresa mediatica per Corona dopo un recente ricovero ospedaliero, potrebbe anticipare nuove rivelazioni e contenuti esplosivi legati al suo format online “Falsissimo”, in polemica con Mediaset e Pier Silvio Berlusconi. Un Ricovero e una Nuova Partenza. L’apparizione di Corona a Treviso arriva dopo un periodo complesso per l’imprenditore e personaggio mediatico. Un recente ricovero ospedaliero aveva destato preoccupazione tra i suoi fan, ma l’ex fotografo di celebrità sembra intenzionato a riaffermare la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Falsissimo, rimossa da YouTube l’ultima puntata del format di Corona dopo la segnalazione di Mediaset

YouTube ha rimosso l’ultima puntata del format di Corona, dopo la segnalazione di Mediaset.

Dopo diffida Mediaset cancellata puntata del format di Corona "Falsissimo"

Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata del format

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fabrizio Corona sul lettino di un ospedale: Non mi state fermando; Fabrizio Corona sul lettino di un ospedale fa preoccupare i fan: Non mi state fermando; Corona e la foto in ospedale su X, il dettaglio preoccupa i follower; Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini...

corona da ospedale aFabrizio Corona esce dall’ospedale e vola a Napoli: evento pubblico dopo il ricovero per infezione graveFabrizio Corona dimesso dal Fatebenefratelli dopo tre giorni di ricovero per infezione grave. Domani sera è atteso a Napoli per un evento pubblico. fanpage.it

corona da ospedale aFabrizio Corona ricoverato in ospedale: le ultime notizie sul suo stato di saluteFabrizio Corona ricoverato in cardiologia: le foto dall’ospedale, il messaggio sui social e gli aggiornamenti sulle sue condizioni. notizie.it