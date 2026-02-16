Corona | da ospedale a discoteca a Treviso nuova data e polemiche con Mediaset sul format Falsissimo
Fabrizio Corona, noto ex paparazzo, ha lasciato l'ospedale per partecipare a una serata in discoteca a Treviso, scatenando polemiche con Mediaset sul format
Corona a Treviso: Tra “Falsissimo” e Ritorno alla Scena. L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è atteso venerdì 20 febbraio 2026 alla discoteca Radika di Fonderia, in provincia di Treviso. L’evento, che si inserisce in un periodo di ripresa mediatica per Corona dopo un recente ricovero ospedaliero, potrebbe anticipare nuove rivelazioni e contenuti esplosivi legati al suo format online “Falsissimo”, in polemica con Mediaset e Pier Silvio Berlusconi. Un Ricovero e una Nuova Partenza. L’apparizione di Corona a Treviso arriva dopo un periodo complesso per l’imprenditore e personaggio mediatico. Un recente ricovero ospedaliero aveva destato preoccupazione tra i suoi fan, ma l’ex fotografo di celebrità sembra intenzionato a riaffermare la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento.🔗 Leggi su Ameve.eu
Falsissimo, rimossa da YouTube l’ultima puntata del format di Corona dopo la segnalazione di Mediaset
YouTube ha rimosso l’ultima puntata del format di Corona, dopo la segnalazione di Mediaset.
Dopo diffida Mediaset cancellata puntata del format di Corona "Falsissimo"
Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata del formatLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fabrizio Corona sul lettino di un ospedale: Non mi state fermando; Fabrizio Corona sul lettino di un ospedale fa preoccupare i fan: Non mi state fermando; Corona e la foto in ospedale su X, il dettaglio preoccupa i follower; Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini...
Fabrizio Corona esce dall’ospedale e vola a Napoli: evento pubblico dopo il ricovero per infezione graveFabrizio Corona dimesso dal Fatebenefratelli dopo tre giorni di ricovero per infezione grave. Domani sera è atteso a Napoli per un evento pubblico. fanpage.it
Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: le ultime notizie sul suo stato di saluteFabrizio Corona ricoverato in cardiologia: le foto dall’ospedale, il messaggio sui social e gli aggiornamenti sulle sue condizioni. notizie.it
Fabrizio Corona esce dall’ospedale e vola a Napoli facebook
Fabrizio Corona è ricoverato: pubblica due foto dall’ospedale e una frecciatina a Signorini. Cosa è successo x.com