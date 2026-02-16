Corona | da ospedale a discoteca a Treviso nuova data e polemiche con Mediaset sul format Falsissimo

Fabrizio Corona, noto ex paparazzo, ha lasciato l'ospedale per partecipare a una serata in discoteca a Treviso, scatenando polemiche con Mediaset sul format

Corona a Treviso: Tra “Falsissimo” e Ritorno alla Scena. L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è atteso venerdì 20 febbraio 2026 alla discoteca Radika di Fonderia, in provincia di Treviso. L’evento, che si inserisce in un periodo di ripresa mediatica per Corona dopo un recente ricovero ospedaliero, potrebbe anticipare nuove rivelazioni e contenuti esplosivi legati al suo format online “Falsissimo”, in polemica con Mediaset e Pier Silvio Berlusconi. Un Ricovero e una Nuova Partenza. L’apparizione di Corona a Treviso arriva dopo un periodo complesso per l’imprenditore e personaggio mediatico. Un recente ricovero ospedaliero aveva destato preoccupazione tra i suoi fan, ma l’ex fotografo di celebrità sembra intenzionato a riaffermare la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

YouTube ha rimosso l’ultima puntata del format di Corona, dopo la segnalazione di Mediaset.

Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata del format

