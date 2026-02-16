Corigliano-Rossano il carcere diventa piazza | sabato il presidio per la Palestina

Sabato, a Corigliano-Rossano, le strade si riempiranno di persone che vogliono mostrare vicinanza ai detenuti palestinesi, trasformando simbolicamente il carcere in una piazza. La manifestazione nasce dalla volontà di sostenere chi si trova dietro le sbarre per questioni legate alla Palestina, attirando cittadini e attivisti locali. La piazza principale della città ospiterà comitati e cittadini che vogliono esprimere solidarietà e chiedere maggiore attenzione sulla situazione dei prigionieri palestinesi.

Corigliano-Rossano, il carcere diventa simbolo di solidarietà: sabato il presidio per i detenuti palestinesi. La Calabria si prepara a un sabato di mobilitazione. Il 21 febbraio, alle 16:00, movimenti pro-Palestina di tutta la regione si raduneranno davanti alla casa circondariale di Rossano per protestare contro la detenzione di Yaser Asaly, Reyad Bustanji e Ahmad Salem, accusati di finanziamento al terrorismo. L'iniziativa mira a denunciare quella che i promotori definiscono una crescente repressione del dissenso e una criminalizzazione dell'aiuto umanitario destinato alla popolazione palestinese.