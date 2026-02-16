Cordoglio a Terni per la scomparsa dell’artista Ennio Scorsoni

A Terni, si piange la perdita di Ennio Scorsoni, artista locale noto per aver dedicato quasi un secolo alle arti visive. La sua scomparsa, avvenuta a 96 anni, ha lasciato vuoto nel mondo artistico della città. Per oltre settant'anni, Scorsoni ha lavorato nel suo studio di via XXI Febbraio, creando opere che spaziano dal figurativo all'informale astratto, coinvolgendo generazioni di appassionati e studenti.

Cordoglio a Terni per la morte di Ennio Scorsoni, storico artista ternano, scomparso a 96 anni. Per una vita intera ha coltivato con passione le arti figurative, lavorando nel suo studio di via XXI Febbraio e attraversando stili che andavano dal figurativo all’informale astratto. Autore anche di poesie, pubblicò diverse raccolte, tra cui Nel buio la luce (1989). Tra le sue ultime esposizioni si ricorda la mostra “Alla ricerca della luce”, ospitata nella chiesa di Sant’Agnese a Cesi. I funerali si terranno martedì 17 febbraio alle ore 10 presso la chiesa di Santa Maria del Monumento, nel cimitero di Terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it Cordoglio a Ortona per la scomparsa dell'ex sindaco Domenico Bernabeo Ortona piange la scomparsa di Domenico Bernabeo. Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli L’Amministrazione comunale di Cortona esprime il suo dolore per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli, figura rispettata e stimata nella comunità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cesi: si è spento il noto filosofo Dario Antiseri; Acquasparta in lutto per la prematura scomparsa di Gabriele Fogliani; Usl Umbria 1 in lutto, è morta Elisa Passeri; Acquasparta distrutta dal dolore: muore 46enne dopo aver salutato la compagna e gli amici. Cordoglio: Fedriga, vicinanza a famiglia Giancarlo Casula per luttoUdine, 6 gen - Esprimo, a nome mio personale e dell'intera Regione Friuli Venezia Giulia, il piÃ¹ sentito cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Casula. Lo dichiara il governatore Massimiliano ... ilgazzettino.it L'artista ternano Ennio Scorsoni è morto all'età di 96 anni. #scorsoni #amternitelevision #terni - facebook.com facebook