Coppie di artistico | Conti e Macii non incantano nel programma corto Ma il podio non è lontano

Sara Conti e Niccolò Macii hanno ottenuto un punteggio di 71 nel programma corto di pattinaggio artistico a Milano Cortina 2026, ma sono rimasti delusi. La coppia ha sbagliato alcuni salti e non è riuscita a esprimere tutta la loro energia sulla pista. La prestazione non ha convinto i giudici, anche se il loro punteggio li tiene ancora vicini al podio.

Milano Ice Skating Arena. Mentre osservano il punteggio relativo alla loro performance espressa nel programma corto della gara riservata alle coppie di artistico di Milano Cortina 2026, dagli occhi di Sara Conti, 25 anni, bergamasca di Zanica, e Niccolò Macii, 30 anni, di Milano, traspare delusione: un 71.73, distante dal personal best scorer di 77.22 raggiunto nella finale del Grand Prix di pochi mesi fa, che dopo il primo segmento di gara significa ottavo posto. Al comando dopo il primo segmento ci sono i tedeschi HaseVolodin con 80.01. Ma per la coppia azzurra, bronzo mondiale in carica, le speranze di podio, in vista del programma lungo di lunedì sera, sono vive.