Cooperazione internazionale UE?Kirghizistan | la missione dell’europarlamentare Giusi Princi

Giusi Princi, europarlamentare italiana, ha visitato il Kirghizistan per portare avanti progetti di collaborazione tra l’UE e il paese. Durante il suo viaggio, ha incontrato funzionari locali e rappresentanti della società civile per discutere di aiuti economici e programmi di sviluppo. La visita si è concentrata su iniziative concrete come il sostegno alle imprese locali e la formazione dei giovani.

L’europarlamentare Giusi Princi in missione istituzionale in Kirghizistan: “Giornate intense, ricche di incontri per rafforzare la cooperazione tra i nostri popoli”. L’europarlamentare Giusi Princi ha avviato una serie di incontri istituzionali in Kirghizistan nell’ambito della missione ufficiale della delegazione del Parlamento europeo. Una visita caratterizzata da dialogo, accoglienza e volontà condivisa di consolidare il partenariato tra l’Unione europea e il Paese centroasiatico. Accolta con grande cordialità dalle autorità locali, Princi ha espresso gratitudine per l’ospitalità ricevuta. “Ringrazio l’Ambasciatore del Kirghizistan presso l’Unione Europea, Aidit Erkin, per la calorosa accoglienza e la grande ospitalità”, ha dichiarato sui suoi canali ufficiali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Cooperazione internazionale UE?Kirghizistan: la missione dell’europarlamentare Giusi Princi Giusi Princi guida l’impegno UE contro la violenza Giusi Princi ha preso l’iniziativa per combattere la violenza di genere, evidenziando l’importanza di azioni concrete a livello europeo. Missione diplomatica in Kirghizistan: dentro la visita UE Giusi Princi ha visitato il Kirghizistan con una grande delegazione del Parlamento europeo, spinta dalla volontà di rafforzare i rapporti tra l’UE e il Paese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ue-Nato: relazione sulla cooperazione transatlantica. Fermi difensori della pace. Spendere di più per la difesaPresentata al Consiglio dell’Ue la decima relazione sui progressi compiuti nell’attuazione delle 74 proposte comuni Ue e Nato su cui si muove il lavoro di cooperazione tra le due istituzioni. Nato e ... agensir.it Princi: "Studenti dell'IC di Taverna che hanno ideato le mascotte delle Olimpiadi ospiti alla chiusura" Giusi Princi - facebook.com facebook Gli studenti calabresi autori delle mascotte olimpiche saranno a cerimonia di chiusura. Lo annuncia l'europarlamentare Giusi Princi: "Accolta la mia richiesta" #ANSA x.com