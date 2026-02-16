Contrastare il gender gap nelle STEAM a scuola | CASIO e il MIM collaborano e lanciano il progetto didattico Le donne fanno scienza
CASIO e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno unito le forze per lanciare il progetto “Le donne fanno scienza” dopo aver riscontrato che molte ragazze evitano le materie STEAM. La scelta di lavorare insieme nasce dalla preoccupazione di vedere sempre meno giovani femmine interessate a scienza e tecnologia, anche a causa di stereotipi diffusi nelle scuole. Il percorso didattico, rivolto agli insegnanti di seconda e prima superiore, mira a coinvolgere gli studenti attraverso attività pratiche e esempi di donne scienziate. Tra le novità, ci sono laboratori con strumenti Casio e testimonianze di scienze italiane
Dalla collaborazione tra CASIO e il Ministero dell'Istruzione e del Merito nasce "Le donne fanno scienza", percorso didattico per i docenti della Scuola Secondaria di I e II grado con l'obiettivo di contribuire alla riduzione del divario di genere nello studio delle discipline STEAM. L'iniziativa consiste in 20 fascicoli contenenti attività didattiche inedite ispirate alla.
“Le donne fanno scienza”, il progetto didattico che stimola gli studenti allo studio delle STEAM. Una collaborazione tra Casio e il MIM
