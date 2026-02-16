Conto corrente la videochiamata con cui ti rubano tutto | allarme in Italia

Una truffa che sfrutta le videochiamate sta mettendo in allarme gli utenti in Italia, soprattutto nella provincia di Salerno. I malintenzionati si presentano come operatori di banca o tecnici informatici e convincono le vittime a condividere i dati sensibili, svuotando così il conto in pochi minuti. Un caso recente ha coinvolto un pensionato che, credendo di ricevere assistenza, ha rivelato le proprie credenziali e ha perso tutto il saldo.

Sta prendendo piede anche in particolare in provincia di Salerno una nuova truffa che passa attraverso una videochiamata e può svuotare il conto corrente in pochi minuti. Un raggiro sofisticato su cui sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Salerno, impegnati a informare e tutelare i cittadini. Il meccanismo inizia con un sms apparentemente inviato dalla banca: nel testo si segnala un presunto mancato pagamento e si invita a contattare con urgenza un numero indicato. In realtà quel recapito è riconducibile ai truffatori. Dall'altra parte del telefono risponde un complice che alimenta l'allarme e prepara il terreno alla fase successiva.

