Conto corrente la videochiamata con cui ti rubano tutto | allarme in Italia
Una truffa che sfrutta le videochiamate sta mettendo in allarme gli utenti in Italia, soprattutto nella provincia di Salerno. I malintenzionati si presentano come operatori di banca o tecnici informatici e convincono le vittime a condividere i dati sensibili, svuotando così il conto in pochi minuti. Un caso recente ha coinvolto un pensionato che, credendo di ricevere assistenza, ha rivelato le proprie credenziali e ha perso tutto il saldo.
Sta prendendo piede anche in particolare in provincia di Salerno una nuova truffa che passa attraverso una videochiamata e può svuotare il conto corrente in pochi minuti. Un raggiro sofisticato su cui sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Salerno, impegnati a informare e tutelare i cittadini. Il meccanismo inizia con un sms apparentemente inviato dalla banca: nel testo si segnala un presunto mancato pagamento e si invita a contattare con urgenza un numero indicato. In realtà quel recapito è riconducibile ai truffatori. Dall’altra parte del telefono risponde un complice che alimenta l’allarme e prepara il terreno alla fase successiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
La truffa dell'autovelox: come ti svuotano il conto corrente
Negli ultimi tempi, molte persone hanno ricevuto email fraudolente che sembrano provenire da PagoPa, con l’obiettivo di ingannarle e sottrarre denaro.
Mentre fa la spesa in un supermercato gli rubano il portafoglio col bancomat e gli svuotano il conto corrente: coppia denunciataLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mail svuota conti e videochiamate con carabinieri: è una truffa; Sms, videochiamata e mail: ecco la nuova truffa realizzata nel Salernitano; Sms di avviso di mancato pagamento, mail e videochiamata con carabinieri: sono truffe; Sms di un mancato pagamento e videochiamata con finti carabinieri. La nuova truffa.
I protestati possono aprire un conto corrente?Sì, i protestati possono aprire un conto corrente in Italia, poiché non esiste alcuna normativa legale che lo vieti esplicitamente. La legge italiana consente infatti l'apertura di un conto a chiunque ... facile.it
Conto corrente, quanto ci costi: e non è un prezzo solo economico È tutta una questione di prospettiva, anche quando si parla di conto corrente. Soprattutto, forse, quando si analizzano i costi per tenere aperti e attivi i conti bancari. Perché, come rivela una rec - facebook.com facebook