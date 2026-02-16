Conte su Rrahmani | le condizioni dopo Roma-Napoli

Antonio Conte ha spiegato che Rrahmani si è infortunato durante la partita tra Roma e Napoli, causando preoccupazione tra i tifosi. Il difensore albanese si è fermato a causa di un problema muscolare, che potrebbe richiedere alcuni giorni di riposo. Dopo il match, il tecnico ha confermato che i controlli medici aiuteranno a capire l’entità dell’infortunio. Rrahmani, che aveva appena ripreso il suo posto in squadra, ha lasciato il campo in modo rapido e preoccupato.

Il tecnico azzurro non ha voluto sbilanciarsi, mantenendo una linea chiara e ormai abituale nella gestione dell'emergenza. Il Napoli, nelle ultime settimane, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e l'allenatore ha scelto di non drammatizzare l'eventuale nuova assenza del centrale kosovaro. "Rrahmani non so come sta, ormai uno in più o uno in meno non è un problema. Troveremo una soluzione. Parlare sempre di infortuni diventa stupido. Non so se ci sarà nella prossima partita: se ci sarà, ci farà piacere altrimenti troveremo una soluzione". Parole che raccontano un approccio pragmatico: nessun alibi, nessuna polemica, solo la volontà di adattarsi alle circostanze.

Le condizioni di Rrahmani e Politano sono al centro dell'attenzione in vista della sfida tra Napoli e Juventus di domenica.

