Conte | Rrahmani? Ormai è stupido parlare di infortuni In queste partite decideremo il nostro futuro

Antonio Conte ha dichiarato che parlare degli infortuni di Rrahmani non ha più senso, perché le prossime partite decideranno il cammino del Napoli. Durante l’intervista a Dazn, l’allenatore ha sottolineato che la squadra deve concentrarsi sulle sfide imminenti, senza lasciarsi distrarre dai problemi fisici dei giocatori. Dopo il match contro la Roma, Conte ha insistito sul fatto che il gruppo deve reagire e affrontare con determinazione le gare che restano.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la partita contro la Roma Napoli-Roma, Conte a Dazn. Siete usciti tra gli applausi. Si poteva fare di più? “Innanzitutto è giusto ringraziare i tifosi, non è scontato che i tifosi della curva riconoscessero quello che stiamo facendo in questa stagione, che stiamo onorando la maglia. Cerchiamo di combattere per il Napoli senza arrenderci, sono contento soprattutto per i ragazzi. So che periodo stiamo attraversando e le difficoltà che stiamo affrontando. Rimontare la Roma due volte non era semplice, forse ai punti avremmo meritato noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Dopo il pareggio contro il Copenaghen, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la prestazione e l’importanza di conquistare i tre punti in partite fondamentali.

Il Napoli di Luciano Conte si trova a fare i conti con una serie di infortuni che hanno indebolito la squadra.

