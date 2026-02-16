Consegnava crack con una moto di grossa cilindrata arrestato pusher 63enne

Un uomo di 63 anni, noto pregiudicato catanese, è stato fermato dagli agenti del commissariato di Nesima mentre stava per consegnare droga in sella a una moto potente nel quartiere di Trappeto Nord. La polizia ha intercettato il veicolo durante un controllo di routine e ha trovato diverse dosi di crack nel suo zaino. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, che hanno visto il momento in cui l’uomo si apprestava a completare la consegna.

Il personale della squadra investigativa della questura di Catania lo ha riconosciuto per i suoi specifici precedenti in materia di droga, ritenendo necessario provvedere ad un controllo Un pregiudicato catanese di 63 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Nesima mentre stava per consegnare delle dosi di crack in sella ad una moto di grossa cilindrata nella zona di Trappeto Nord. Gli agenti lo hanno fermato in via San Zenone, nei pressi di una nota piazza di spaccio della zona. Il personale della squadra investigativa della questura di Catania lo ha riconosciuto per i suoi specifici precedenti in materia di droga, ritenendo necessario provvedere ad un controllo.