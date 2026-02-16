Congelare anche le pre intese sull' Autonomia in attesa dei Lep | gli emendamenti di FdI

Fratelli d’Italia decide di sospendere le preintese sull’Autonomia finché non si definiscono i Lep. La decisione nasce dopo che il partito ha notato un ritardo nel dibattito sulla legge delega al Governo, in discussione alla Commissione Affari costituzionali del Senato. Il partito vuole assicurarsi che i livelli essenziali delle prestazioni siano stabiliti prima di procedere con ulteriori passi sull’autonomia differenziata. Andrea De Priamo, che fa parte del gruppo di FdI, è il relatore del disegno di legge.

Il principio dei Lep va portato avanti indipendentemente dall’autonomia differenziata: Fratelli d’Italia si appresta a dare un segnale, sta valutando di presentare emendamenti al disegno di legge delega al Governo in discussione in Commissione Affari costituzionale del Senato (per il gruppo del partito di via della Scrofa il relatore è Andrea De Priamo ) che determinerà la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nessuna intenzione di strappare con la Lega, l’obiettivo però è rafforzare questo principio. Sulla base delle audizioni che si sono tenute in Commissione e delle ultime sentenze della Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Congelare anche le pre intese sull'Autonomia in attesa dei Lep: gli emendamenti di FdI Autonomia Differenziata, le pre-intese di Calderoli: tra rischi e opportunità per un Paese che cerca l’equilibrio Le pre-intese firmate dal ministro Calderoli con alcune regioni italiane segnano un passo importante nell'iter dell'autonomia differenziata. Autonomia differenziata e pre-intese: il monito di Uil e Uilp Calabria