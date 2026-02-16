Confortola sesta nei 1000 alle Olimpiadi | Demoralizzata per aver mancato la finale ma è un buon traguardo

Elisa Confortola si è piazzata sesta nei 1000 metri di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver accusato il mancato accesso alla finale. La gara si è disputata in una giornata molto combattuta, e il risultato rappresenta comunque un passo avanti nella sua carriera. Confortola, visibilmente delusa, ha comunque riconosciuto che è un risultato positivo considerando le aspettative precedenti.

Un’atleta sempre più in crescita. Elisa Confortola ha centrato il sesto posto in occasione dei 1000 metri femminili di short track validi per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una bella prova per l’azzurra che, nella fattispecie, ha vinto la finalina, meglio nota come final B. Epilogo comunque dal retrogusto amaro per la nostra portacolori, la quale ha mancato di un soffio l’appuntamento con l’ultimo atto che conta a causa dell’avanzamento in semifinale della sudcoreana Minjeong Choi, atleta che poi ha conquistato la medaglia d’argento. Nella sua batteria era presente anche Arianna Fontana, quarta nella classifica finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Confortola sesta nei 1000 alle Olimpiadi: “Demoralizzata per aver mancato la finale, ma è un buon traguardo” LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Confortola e Betti in finale nei 1000 metri, Nadalini bronzo nei 1500 Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026. Tris azzurro nei quarti di finale dei 1000 metri. Confortola e Fontana vincono la batteria Confortola e Fontana hanno conquistato la qualificazione alle semifinali dei 1000 metri femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo le avversarie nelle batterie di qualificazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi: Arianna Fontana ed Elisa Confortola mettono nel mirino altre due medaglie; Fontana, un'altra finale con la staffetta nei 3000; La cronaca dei Giochi Olimpici Invernali del 14 febbraio 2026; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Arianna, SEI leggenda!. Olimpiadi, Fontana quarta nei 1000m: speranze su Tabanelli nel big airArianna Fontana ha gareggiato nei quarti di finale dei 1000 metri femminili di short track, affiancata da Elisa Confortola e Chiara Betti. Fontana ha vinto la sua batteria, Confortola si è qualificata ... it.blastingnews.com Tris azzurro nei quarti di finale dei 1000 metri. Confortola e Fontana vincono la batteriaL'Italia cala il tris nei quarti di finale dei 1000 metri femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le azzurre non sbagliano in una giornata ... oasport.it La Fontana, medaglia d'oro con la staffetta mista, sul podio per la sesta edizione consecutiva dei Giochi. Festeggiano anche gli altri valtellinesi Elisa Confortola e Luca Spechenauser - facebook.com facebook