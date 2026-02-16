A Palmoli, i bambini vivono una realtà difficile a causa dei continui conflitti tra assistenti sociali e genitori. La tensione si fa sentire anche nelle case e nelle scuole del paese, dove i più piccoli cercano di mantenere un equilibrio tra le tensioni adulte. Tre di loro sono stati trovati in una stanza ordinata, con i quaderni sul tavolo, mentre le discussioni tra adulti si sentono forte tra i muri chiusi.

Tre bambini in una stanza ordinata, quaderni sul tavolo, voci che rimbalzano tra corridoi e finestre chiuse. Intorno, adulti che discutono, telefoni che squillano, firme e relazioni. In mezzo, il desiderio semplice di tornare a casa e l’incastro difficile tra regole, affetti e paura di sbagliare. A Vasto, dal 20 novembre, i tre minori cresciuti nel bosco di Palmoli vivono in una struttura protetta. La responsabile, Lucia Fiorillo, dice che la madre dei bambini, Catherine Birmingham, è “spesso ostile e squalificante” verso i tentativi degli assistenti sociali. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Conflitti e ostilità: la difficile situazione dei bambini di Palmoli tra assistenti sociali e genitori

Utopia Rose, figlia di una famiglia che vive nel bosco, spiega perché preferisce studiare a casa invece di frequentare una scuola tradizionale.

