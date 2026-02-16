Condominio mon amour Poretti e Cristofori tra risate lavoro precario e intelligenza artificiale
Giacomo Poretti e Daniela Cristofori portano in scena “Condominio mon amour” a Ravenna, un testo che affronta le sfide del lavoro precario e l'uso dell’intelligenza artificiale, portando il pubblico a riflettere sulle difficoltà quotidiane. La rappresentazione, in programma dal 19 al 22 febbraio al Teatro Alighieri, combina momenti di comicità con osservazioni lucide sulla realtà moderna. La commedia mette in evidenza come le contraddizioni del mondo attuale si intreccino con le risate e il divertimento.
Risate assicurate, ma anche uno sguardo lucido sul presente. Dal 19 al 22 febbraio il Teatro Alighieri di Ravenna ospita “Condominio mon amour”, la nuova commedia con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, un lavoro che, attraverso l'ironia, mette a nudo le contraddizioni e le assurdità del mondo del lavoro. Lo spettacolo, diretto da Marco Zoppello, costruisce un affresco satirico fatto di dinamiche condominiali e relazioni professionali, dove le tensioni quotidiane diventano lo specchio della precarietà contemporanea. Tra battute serrate e momenti di riflessione, i due interpreti danno prova di una comicità affilata capace di far ridere e pensare allo stesso tempo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
