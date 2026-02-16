Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale [Le convocazioni]; D.M. 29 maggio 2024, n. 103 – Concorso ordinario IRC infanzia e primaria: Avviso calendario prova orale (ultimo avviso); Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domanda; Prepared for the future: strengthening basic skills in ECEC and Primary education, workshop per docenti di scuola dell’infanzia e primaria.

Concorso docenti 2024 infanzia e primaria: risultati prove scritte/ 80% le ha superateI risultati delle prove scritte del concorso docenti 2024 infanzia e primaria: 80% le ha superate, ma i dati regionali a disposizione sono parziali, così come quelli della secondaria Sono terminate le ... ilsussidiario.net

Concorso docenti scuola infanzia, primaria e secondaria/ Decreto, info e requisitiE’ stato pubblicato nelle scorse ore il decreto ministeriale inerente il concorso docenti ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria. In totale, come si legge su OrizzontiScuola.com, si tratta ... ilsussidiario.net

Buonasera c'è qualcuno che ha sostenuto o deve sostenere la prova orale del concorso infanzia a Poggiomarino - facebook.com facebook

Concorso ordinario Infanzia e Primaria D.D. n. 2938/2025 – Decreto Commissione EEEE “Primaria posto comune” rettificata al 13.02.2026 x.com