Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025, ha visto oggi l’estrazione delle lettere per l’inizio delle prove orali. La selezione riguarda docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e si svolge in modo trasparente, con l’obiettivo di assumere nuovo personale entro l’anno. È stato pubblicato un elenco con i nomi dei candidati scelti, che dovranno sostenere le prove nelle prossime settimane.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Concorso docenti PNRR3, il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riservaI docenti che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso PNNR3 indetto con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria hanno tempo fino al 2 ... Concorso docenti PNRR3: prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenzaConcorso docenti PNRR3: sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali del bando DDG n. 2939/2025. La prova pratica viene svolta assicurando l'anonimato, eccettuati i casi in cui ciò sia mater ... Partono le convocazioni delle commissioni per il Concorso docenti PNRR3: dettagli su date, struttura del colloquio e lezione simulata.