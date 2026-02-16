Comunicazione Media e Tecnologie | proclamate le prime laureate del corso magistrale

L'Università di Pisa ha annunciato le prime laureate del nuovo corso di laurea magistrale in Comunicazione, Media e Tecnologie, lanciato lo scorso anno. Quattro studentesse hanno conseguito il titolo, dimostrando come il percorso formativo abbia attratto giovani interessate al mondo digitale e ai mezzi di comunicazione moderni. La laurea rappresenta un passo importante per l'ateneo, che punta a preparare professionisti pronti a innovare il settore.

Pisa, 16 febbraio 2026 - Sono quattro le prime neolaureate del corso di Laurea magistrale in Comunicazione, Media, Tecnologie (CoMeTe) dell' Università di Pisa. Il percorso, avviato nel 2024 dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, offre conoscenze specialistiche sulle diverse forme di comunicazione in rapporto alle nuove tecnologie, con particolare attenzione all' intelligenza artificiale e ai media visuali. I principali sbocchi professionali includono ruoli come responsabile comunicazione e marketing, responsabile ufficio stampa e relazioni pubbliche, organizzatore di eventi culturali, media planner e specialista della comunicazione digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 10 febbraio 2026, quattro studentesse si sono laureate in Comunicazione, Media e Tecnologie all’Università di Pisa, perché hanno completato con successo il nuovo corso magistrale avviato nel 2024.

