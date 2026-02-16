Comunicato Stampa | Minacce a giovane cronista vicentino

Adriano Cappellari, giovane cronista di Vicenza, riceve minacce che sembrano legate al suo lavoro giornalistico. Le intimidazioni sono arrivate dopo un servizio su un episodio di cronaca locale, e la situazione preoccupa chi lo conosce. La polizia sta indagando per capire chi si nasconde dietro queste azioni.

"Le minacce rivolte ad Adriano Cappellari, collaboratore del Giornale di Vicenza e de L'Altopiano, sono un fatto grave. Quando si tenta di intimidire un cronista per ciò che scrive, non si colpisce solo una persona, ma il diritto dei cittadini a essere informati in modo libero e trasparente. E noi non possiamo permetterlo: ad Adriano va tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza e l'incoraggiamento a non arretrare di un passo". Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo in merito alle lettere anonime e ai messaggi intimidatori che - secondo quanto riportato dagli organi di stampa - da mesi prendono di mira il giovane cronista vicentino, fino alla recente missiva recapitata a don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, nella quale si intimerebbe di "farlo smettere di scrivere".