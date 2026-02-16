Como apertura straordinaria per la mostra Possibility Zones nel giorno conclusivo delle Olimpiadi

Il Como Lake Hub apre eccezionalmente la mostra “Possibility Zones” domenica 22 febbraio 2026, giorno in cui si chiudono le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La mostra, che si trova in viale Masia 29 a Como, sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’iniziativa mira a coinvolgere i visitatori durante il giorno di chiusura dei giochi olimpici.

Domenica 22 febbraio 2026, in occasione della giornata finale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, il Como Lake Hub propone un’apertura straordinaria della mostra Possibility Zones, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 nella sede di viale Masia 29, a Como. L’ingresso è libero e gratuito. Più che una semplice mostra, Possibility Zones si è configurata come un’esperienza culturale diffusa: un invito a riflettere sulla capacità delle città di rigenerarsi, accogliere nuove visioni e costruire relazioni attraverso arte, architettura e design. All’interno del cosiddetto “Palazzo Parlante”, l’hub ha ospitato opere e installazioni site-specific pensate per attivare uno scambio tra spazio e comunità, tra memoria e prospettive future.🔗 Leggi su Quicomo.it

