Commissione Ue | eurobond rafforzano ruolo internazionale euro

La Commissione europea ha evidenziato che gli eurobond rafforzano il ruolo internazionale dell’euro, a causa della loro capacità di attrarre investitori stranieri. Durante l’incontro con i ministri finanziari dell’Eurogruppo a Bruxelles, è stato presentato un documento di 30 pagine intitolato ‘Strengthening the role of the euro’. In esso si spiega che le emissioni di debito dell’UE, come gli eurobond, potrebbero diventare un punto di riferimento stabile in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche crescenti. Un esempio concreto è la proposta di continuare a emettere strumenti di debito condivisi tra gli stati membri.

Bruxelles, 16 feb. (askanews) – La Commissione europea ha presentato ai ministri finanziari dell’Eurogruppo, oggi a Bruxelles, una nota di 30 pagine dal titolo ‘Strengthening the role of the euro’ in cui, tra le altre proposte, la continuazione delle emissioni di debito da parte dell’Ue (ovvero gli eurobond) viene chiaramente prospettata come uno fattore essenziale per creare un ‘asset sicuro’ denominato in euro, che attrarrebbe sicuramente gli investitori internazionali, anche considerando l’instabilità geopolitica crescente. Nella nota si analizzano tutti i fattori che possono contribuire a rafforzare il ruolo internazionale dell’euro, si propongono diverse iniziative in questo senso e si chiede ai ministri se concordano con la valutazione della Commissione, quali azioni considerino più rilevanti e quali andrebbero realizzate in priorità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ieri è circolata una nota ufficiale che parla di un possibile rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro.

La Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di aumentare il sostegno finanziario alla Groenlandia, portandolo a oltre 530 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.