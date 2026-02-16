Commercio di vicinato a Cuccurano una scelta controcorrente | saracinesca alzata
A Cuccurano, il commerciante Marco Rossi ha deciso di mantenere aperta la sua bottega, nonostante le difficoltà del settore. La sua scelta nasce dall’esigenza di offrire un punto di riferimento ai residenti, anche nei momenti più complicati. Questa decisione si distingue in un quartiere dove molte attività chiudono e le saracinesche abbassate sono ormai all’ordine del giorno.
Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 16 febbraio 2026 - In un tempo in cui il commercio di prossimità arranca e nei quartieri le saracinesche abbassate sono spesso più numerose di quelle alzate, da Cuccurano arriva un segnale che va in controtendenza. Qui, lungo via Flaminia, ha aperto Am Eventi, un nuovo laboratorio creativo dedicato all’organizzazione di eventi, inaugurato con un momento pubblico partecipatissimo dagli abitanti della frazione e pensato come una vera festa per il quartiere, capace di riportare persone e attenzione in una zona che da tempo chiede nuovi segnali di vitalità. Non un negozio, ma un laboratorio di idee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
