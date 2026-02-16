Commenti mancanti su youtube potrebbero essere un altro deterrente contro gli adblocker
Gli utenti che bloccano gli annunci su YouTube potrebbero incontrare ulteriori ostacoli, come l’impossibilità di commentare i video. Recentemente, alcuni creatori hanno notato che i commenti spariscono quando gli spettatori usano adblocker, rendendo più difficile interagire con il pubblico. Questo cambiamento mira a incentivare gli utenti a disattivare gli strumenti di blocco pubblicità.
Questo testo sintetizza i segnali principali emersi negli ultimi giorni riguardo ai commenti di YouTube, collegati all’uso di strumenti di blocco degli annunci. Si esaminano i sintomi riportati dagli utenti, le possibili spiegazioni e l’evoluzione della controversia tra la piattaforma e le soluzioni anti-adblock, offrendo una panoramica chiara, basata sui fatti e priva di interpretazioni non verificate. commenti di youtube e blocco degli adblocker: cosa sapere. Autori e utenti hanno osservato anomalie nella sezione commenti di YouTube, con casi in cui quest’area diventa temporaneamente non disponibile per chi utilizza estensioni di adblock. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Bug di youtube fa sparire i commenti
Un problema tecnico di YouTube ha causato la scomparsa dei commenti sotto molti video, lasciando gli utenti senza la possibilità di interagire.
Commenti youtube spariscono: bug o attacco di ad blocker?
Su YouTube, i commenti e le descrizioni scompaiono improvvisamente a causa di un problema tecnico o di un attacco da parte di ad blocker.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gli Obama scimmie, cani che amano la panna, teorie del complotto. Trump è un troll di internet.
Per Nico , a inizio settimana , ho saldato parte dell ultima endoscopia ( fattura tra i commenti ) , cioè 500€ a fronte di 900 . Devo urgentemente coprire questi 400 mancanti , in caso contrario , non andranno più avanti con le procedure , e il cane , andrà incontro - facebook.com facebook