Gli utenti che bloccano gli annunci su YouTube potrebbero incontrare ulteriori ostacoli, come l’impossibilità di commentare i video. Recentemente, alcuni creatori hanno notato che i commenti spariscono quando gli spettatori usano adblocker, rendendo più difficile interagire con il pubblico. Questo cambiamento mira a incentivare gli utenti a disattivare gli strumenti di blocco pubblicità.

Questo testo sintetizza i segnali principali emersi negli ultimi giorni riguardo ai commenti di YouTube, collegati all’uso di strumenti di blocco degli annunci. Si esaminano i sintomi riportati dagli utenti, le possibili spiegazioni e l’evoluzione della controversia tra la piattaforma e le soluzioni anti-adblock, offrendo una panoramica chiara, basata sui fatti e priva di interpretazioni non verificate. commenti di youtube e blocco degli adblocker: cosa sapere. Autori e utenti hanno osservato anomalie nella sezione commenti di YouTube, con casi in cui quest’area diventa temporaneamente non disponibile per chi utilizza estensioni di adblock. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Commenti mancanti su youtube potrebbero essere un altro deterrente contro gli adblocker

Un problema tecnico di YouTube ha causato la scomparsa dei commenti sotto molti video, lasciando gli utenti senza la possibilità di interagire.

Su YouTube, i commenti e le descrizioni scompaiono improvvisamente a causa di un problema tecnico o di un attacco da parte di ad blocker.

