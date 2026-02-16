come tutte le olimpiadi anche milano cortina 2026 ha la sua specialissima new entry

Milano-Cortina 2026 introduce per la prima volta lo sci alpinismo, una disciplina mai vista alle Olimpiadi prima d’ora. La decisione è arrivata dopo che gli organizzatori hanno deciso di puntare su sport innovativi per attirare un pubblico più giovane. Il nuovo evento si svolgerà sulle Dolomiti, con percorsi che sfidano sia l’abilità tecnica che la resistenza degli atleti.

Come tutte le edizioni olimpiche più recenti, anche Milano-Cortina 2026 avrà la sua personalissima new entry: lo sci alpinismo. E come già avvenuto per gli sport inseriti in questi anni, anche in ambito estivo (come nel caso di breaking, skateboard o arrampicata sportiva), lo sci alpinismo entra nel pantheon olimpico grazie a una serie di fattori, quelli al solito determinanti per la promozione nel programma dei Giochi: interesse e pratica in aumento, format potenzialmente spettacolare, effetto novità. Così lo sci alpinismo diventa il sedicesimo sport in programma a Milano Cortina, per la gioia di tutti: atleti, in primis, e spettatori, di riflesso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it

