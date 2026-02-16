Come tutte le Olimpiadi anche Milano-Cortina 2026 ha la sua specialissima new entry
Milano-Cortina 2026 introduce per la prima volta lo sci alpinismo, una disciplina mai vista alle Olimpiadi prima d’ora. La decisione è arrivata dopo che gli organizzatori hanno deciso di puntare su sport innovativi per attirare un pubblico più giovane. Il nuovo evento si svolgerà sulle Dolomiti, con percorsi che sfidano sia l’abilità tecnica che la resistenza degli atleti.
Come tutte le edizioni olimpiche più recenti, anche Milano-Cortina 2026 avrà la sua personalissima new entry: lo sci alpinismo. E come già avvenuto per gli sport inseriti in questi anni, anche in ambito estivo (come nel caso di breaking, skateboard o arrampicata sportiva), lo sci alpinismo entra nel pantheon olimpico grazie a una serie di fattori, quelli al solito determinanti per la promozione nel programma dei Giochi: interesse e pratica in aumento, format potenzialmente spettacolare, effetto novità. Così lo sci alpinismo diventa il sedicesimo sport in programma a Milano Cortina, per la gioia di tutti: atleti, in primis, e spettatori, di riflesso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, tutte le gare (e gli appuntamenti) di oggi
Oggi le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 proseguono con un programma pieno di gare e appuntamenti importanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Italia da record, 8 ori e 22 podi! Il medagliere di Milano Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Apertura?; Olimpiadi, tutte le opportunità per chi è rimasto senza biglietto; Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: la classifica aggiornata di ori, argenti e bronzi.
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 22L'Italia ai Giochi di Milano Cortina finora ha collezionato in totale 22 medaglie, così divise: Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino) ... tg24.sky.it
È il giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ecco tutte le tecnologie che vedremo per la prima voltaQueste sono le novità che ci faranno vivere le Olimpiadi in modo nuovo: dai droni con visualizzazione first person al replay a 360 gradi in tempo reale. Pronti a immergervi nello spirito di Milano C ... wired.it
Sono circa le 15 e 15 del 15 febbraio 2026 quando il pubblico italiano delle Olimpiadi di Milano Cortina assiste a un momento unico nella storia. Infatti nello steso istante: - Federica Brignone sale sul gradino più alto del podio per il trionfo in Slalom Gigante di facebook
15/2/26. OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 L'Italia è sempre 2ª:oggi altre 4 medaglie: 2 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo. 22 le medaglie azzurre totali (di cui 8 ori, 4 argenti, 10 bronzi), dietro alla Norvegia (con 26, di cui 12 ori) e davanti agli USA (con 17, di cui x.com