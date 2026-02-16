Come sta Rrahmani? La risposta di Conte in diretta spiazza tutti

Rrahmani si è infortunato di nuovo, e questa volta la causa sembra essere una tensione muscolare subito durante l’allenamento. L’entità del problema ha sorpreso i tifosi, perché il difensore kosovaro era appena tornato dopo settimane di assenza. La sua condizione preoccupa, soprattutto perché il club sta cercando di capire quando potrà tornare in campo.

Tiene banco in casa Napoli un nuovo infortunio, anche se nemmeno così nuovo considerando che Amir Rrahmani tornava proprio da un periodo lungo di stop. Nel corso del match contro la Roma, il difensore azzurro è stato costretto ad uscire dopo aver provato il fallo che ha poi portato al calcio di rigore per la squadra avversaria. Napoli, le parole di Conte su Rrahmani. Anche Antonio Conte è stato interpellato nel corso dell'intervista post partita ai microfoni di DAZN sulle condizioni del suo difensore: la risposta dell'allenatore del Napoli è stata molto netta. "Rrahmani non so come sta, uno in più uno in meno non è un problema, troveremo una soluzione.