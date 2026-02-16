Come sedurre un femminista Susy Laude e Dino Abbrescia al Teatro Sala Umberto

Susy Laude e Dino Abbrescia portano in scena “Come sedurre un femminista” al Teatro Sala Umberto, dopo aver attirato l’attenzione del pubblico con le anteprime in città. La commedia, che mescola battute divertenti e riflessioni serie, si concentra sulle dinamiche tra un uomo e una donna con opinioni diverse. La pièce si svolge in un appartamento milanese e vede protagonisti due attori noti per la loro capacità di interpretare ruoli complessi.

Susy Laude e Dino Abbrescia arrivano al Teatro Sala Umberto con "Come sedurre un femminista", una commedia sentimentale che alterna ironia e profondità. Lo spettacolo sarà in scena dal 12 al 22 febbraio 2026. Kate, una giornalista brillante e disillusa, stanca degli uomini narcisisti e manipolatori, incontra Steve ad una festa in maschera. Nasce una storia inattesa. Questo è proprio il caso classico in cui la protagonista femminile Kate, disillusa, trova in Steve, ciò che intimamente ha sempre desiderato ma non crede possibile: l'Amore, decisamente inaspettato. Un testo che mette in evidenza e ci fa ragionare sulle radici di un modello sociale figlio di un pensiero dominante conseguenza dei rapporti di forza tra i generi.

Questa sera a Roma, la Sala Umberto apre le porte allo spettacolo “Come sedurre un femminista” di Samantha Ellis, con Susy Laude e Dino Abbrescia.

Dopo più di vent’anni di attività, il Teatro Sala Umberto si prepara a una nuova avventura.

