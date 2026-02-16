Come sedurre un femminista Susy Laude e Dino Abbrescia al Teatro Sala Umberto
Susy Laude e Dino Abbrescia portano in scena “Come sedurre un femminista” al Teatro Sala Umberto, dopo aver attirato l’attenzione del pubblico con le anteprime in città. La commedia, che mescola battute divertenti e riflessioni serie, si concentra sulle dinamiche tra un uomo e una donna con opinioni diverse. La pièce si svolge in un appartamento milanese e vede protagonisti due attori noti per la loro capacità di interpretare ruoli complessi.
Susy Laude e Dino Abbrescia arrivano al Teatro Sala Umberto con “Come sedurre un femminista”, una commedia sentimentale che alterna ironia e profondità. Lo spettacolo sarà in scena dal 12 al 22 febbraio 2026. Kate, una giornalista brillante e disillusa, stanca degli uomini narcisisti e manipolatori, incontra Steve ad una festa in maschera. Nasce una storia inattesa. Questo è proprio il caso classico in cui la protagonista femminile Kate, disillusa, trova in Steve, ciò che intimamente ha sempre desiderato ma non crede possibile: l’Amore, decisamente inaspettato. Un testo che mette in evidenza e ci fa ragionare sulle radici di un modello sociale figlio di un pensiero dominante conseguenza dei rapporti di forza tra i generi.🔗 Leggi su Romatoday.it
Susy Laude e Dino Abbrescia alla Sala Umberto
Questa sera a Roma, la Sala Umberto apre le porte allo spettacolo “Come sedurre un femminista” di Samantha Ellis, con Susy Laude e Dino Abbrescia.
Fine contratto al Teatro Sala Umberto: lo storico teatro va in affitto per nove anni
Dopo più di vent’anni di attività, il Teatro Sala Umberto si prepara a una nuova avventura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Come sedurre un femminista, Susy Laude e Dino Abbrescia al Teatro Sala Umberto; Come sedurre un femminista: l’amore oltre i luoghi comuni; Come sedurre un femminista arriva al Sala Umberto; SUSY LAUDE e DINO ABBRESCIA COME SEDURRE UN FEMMINISTA.
SUSY LAUDE e DINO ABBRESCIA COME SEDURRE UN FEMMINISTASusy Laude e Dino Abbrescia in una commedia sentimentale che alterna ironia e profondità. Kate, una giornalista brillante e disillusa, stanca degli uomini narcisisti e manipolatori, incontra Steve ad ... politicamentecorretto.com
Come sedurre un femminista arriva al Sala UmbertoDal 12 al 22 febbraio 2026 il Sala Umberto ospita Come sedurre un femminista, spettacolo prodotto da Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale, con Susy Laude e Dino Abbrescia. ilmessaggero.it
Teatro Sala Umberto. . Dino Abbrescia e Susy Laude vi aspettano a teatro con uno spettacolo "strepitoso, profondo, spontaneo, brillante". Venite a conoscere Steve e Kate e la loro storia d’amore fatta di mille peripezie, incidenti di percorso e sbandate clamoro - facebook.com facebook