Come il corpo combatte questo parassita nascosto nel cervello
Il Toxoplasma gondii, un parassita che si nasconde nel cervello, infetta molte persone senza che lo sappiano. Questo organismo riesce a sopravvivere grazie a un trucco: infetta le cellule immunitarie, che dovrebbero eliminarlo. Così, il corpo deve trovare nuovi modi per difendersi da questa minaccia invisibile.
Il Toxoplasma gondii è un parassita che potrebbe già vivere nel cervello di molte persone. Ha un sorprendente meccanismo di sopravvivenza: può infettare le cellule immunitarie progettate per distruggerlo. Nonostante questo, la maggior parte delle persone non sviluppa mai sintomi evidenti. Una recente ricerca condotta da UVA Health ha svelato come il corpo riesca a controllare efficacemente questo parassita, evitando malattie gravi nella maggior parte dei casi. Questo parassita infetta animali a sangue caldo e può entrare nel corpo umano attraverso diversi canali: contatto con gatti, consumo di frutta o verdura contaminata, o carne poco cotta. 🔗 Leggi su Billipop.com
Cadavere del fratello nel baule. Trentenne trovato morto in casa. Il corpo nascosto per due anni
Un tragico ritrovamento scuote Campi: il cadavere del fratello di un uomo di 30 anni è stato scoperto nascosto in un baule verde, dove era stato stipato per due anni.
Il corpo nascosto nel baule in casa per due anni: cosa sappiamo sul dramma di Campi Bisenzio
A Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, è stato scoperto il corpo mummificato di Lorenzo Paolieri, 32 anni, nascosto in un baule nella sua abitazione per oltre due anni.
