Come gioca il Bodo Glimt | modulo formazione e quell’ex Milan…

Il BodøGlimt, squadra norvegese, ha attirato l’attenzione in Italia dopo aver eliminato alcune nostre squadre in Europa. La causa è la sua strategia di gioco aggressiva e il modulo 4-3-3 che utilizza spesso. La formazione base include l’ex Milan Ola Solbakken, che con le sue incursioni sulla fascia crea molti pericoli. La squadra norvegese si distingue per il pressing alto e il possesso palla rapido, caratteristiche che rendono difficile affrontarla.

Come gioca il Bodo Glimt. In Italia, soprattutto dopo i recenti incroci con le nostre squadre, il BodøGlimt viene ormai considerato uno spauracchio. L’urna di Nyon ha messo nuovamente i norvegesi di fronte a un club del Bel Paese: questa volta toccherà all’Inter. I nerazzurri, pur avendo chiuso la fase campionato della Champions League 202526 con una vittoria prestigiosa a Dortmund, non sono riusciti a centrare l’accesso diretto agli ottavi. Lautaro e compagni dovranno quindi passare dai playoff per entrare tra le migliori sedici d’Europa. Il sorteggio ha decretato l’incrocio con il BodøGlimt, già affrontato in questa edizione dalla Juventus, vittoriosa 3-2 in Norvegia.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

