Come dare i numeri sugli stranieri condannati

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, denuncia che circa trentamila stranieri condannati per reati di varia gravità rimangono liberi di agire in Italia. Questa situazione si verifica perché non sono rinchiusi in carcere, anche se sono considerati “adulti in area penale esterna” dal ministero della Giustizia. Un esempio è quello di chi, dopo una condanna, torna facilmente a delinquere senza restrizioni.

Rapporto. Maurizio Belpietro, direttore della Verità, dedica l'editoriale di prima pagina ai "trentamila stranieri condannati per reati più o meno gravi che non stanno in prigione ma sono lasciati liberi di circolare nelle nostre città e, spesso, di tornare a delinquere", classificati dal ministero della Giustizia come "adulti in area penale esterna". E cita i dati desunti da un rapporto del dicastero: "4.571 marocchini, 4.147 albanesi, 3.890 tunisini, 1.824 nigeriani, 1.464 senegalesi".