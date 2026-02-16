Com' è che le borse di Louis Vuitton non passano mai di moda dopo 130 anni

Una borsa Louis Vuitton ha conquistato il cuore di molte persone, nonostante siano passati più di 130 anni dalla sua creazione. La causa di questa longevità sta nella capacità del marchio di adattarsi alle tendenze, senza mai rinunciare al suo stile inconfondibile. Oggi, il logo LV si trova ovunque, decorando non solo borse di ogni forma e dimensione, ma anche trolley, zaini, portafogli, scarpe e tessuti.

LV, LV ovunque: su borse di ogni forma e grandezza, su trolley e zaini, su portafogli, scarpe, tessuti. Com'è che le iniziali di un signore francese di nome Louis Vuitton nato più di duecento anni fa, proposte a ripetizione su una tela dal disegno ormai distintivo, siano tanto desiderate e indossate da gente di ogni latitudine, c'è chiederselo. Ed è una considerazione che avanza in questo tempo, perché proprio in questo tempo di 130 anni fa (era il 1896) quel monogramma veniva ideato, ragionato e prodotto. E dire che nelle intenzioni di George Vuitton, figlio del fondatore dell'azienda, l'obiettivo del 'Monogram' - oltre a quello di omaggiare il padre scomparso pochi anni prima - era di proteggere l'unicità dei bauli da lui ideati, già imitati a fine '800 anche per la fama della loro ingegnosa serratura realizzata a prova di malintenzionati (e raccontata come talmente sicura da sfidare anche Harry Houdini, l'illusionista noto per le sue fughe impossibili, a liberarsi da un baule con chiusura Vuitton).

Nel 2026, Louis Vuitton celebra i 130 anni del suo iconico Monogram, un simbolo che ha segnato la storia della Maison.

