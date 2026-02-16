Combinata nordica Herola e Thomas Rettenegger sugli scudi nei salti di allenamento a Predazzo

Herola e Thomas Rettenegger hanno dominato i salti di allenamento a Predazzo, dove si sono svolti gli ultimi test prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La terza sessione ufficiale si è conclusa con ottimi risultati per gli atleti, che hanno affinato le tecniche sul trampolino grande in vista della competizione di martedì. La pista, battuta e ben preparata, ha offerto condizioni favorevoli per gli allenamenti, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Si è conclusa la terza sessione ufficiale di allenamenti sul trampolino grande di Predazzo per la combinata nordica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, alla vigilia della gara individuale con salto da Large Hill che andrà in scena martedì 17 febbraio. L’unico big ad aver rinunciato al training odierno è il tedesco Johannes Rydzek, mentre tutti i favoriti per le medaglie hanno partecipato alle tre serie mattutine. Riscontri incoraggianti in mattinata soprattutto per l’austriaco Thomas Rettenegger (due volte primo e poi quarto nell’ultima serie) ed il finlandese Ilkka Herola (in progressione dal terzo al primo posto), ma ha ben figurato anche il vice-campione olimpico sul piccolo Johannes Lamparter con una notevole stabilità tecnica (quarto e due volte secondo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica, Herola e Thomas Rettenegger sugli scudi nei salti di allenamento a Predazzo Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell’ultima serie di salti di allenamento alle Olimpiadi Si è appena conclusa la seconda sessione di allenamento per i salti nella combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Combinata nordica, Thomas Rettenegger svetta nei primi allenamenti sul trampolino piccolo di Predazzo Questa mattina a Predazzo si sono svolti i primi allenamenti ufficiali per la combinata nordica, con Thomas Rettenegger in evidenza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell’ultima serie di salti di allenamento alle Olimpiadi; Combinata nordica: alle Olimpiadi le prove dal trampolino grande premiano Herola e i Rettenegger; Combinata nordica, Ilves brilla nel segmento di salto. Oftebro e Geiger si candidano al titolo olimpico; Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro rimonta nel fondo e trionfa alle Olimpiadi. Costa a ridosso della top10. Combinata nordica, Herola e Thomas Rettenegger sugli scudi nei salti di allenamento a PredazzoSi è conclusa la terza sessione ufficiale di allenamenti sul trampolino grande di Predazzo per la combinata nordica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, alla vigilia ... oasport.it Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell’ultima serie di salti di allenamento alle OlimpiadiSi è conclusa da pochi minuti la seconda sessione di salti di allenamento per quanto riguarda la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. oasport.it