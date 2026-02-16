Comacchio a festa | ‘I Maravie dal Mer’ vincono il Carnevale sull’acqua e conquistano la Forcola 2024

I Maravie dal Mer hanno trionfato ieri a Comacchio durante il Carnevale sull’Acqua, conquistando la Forcola 2024. La vittoria deriva dalla loro creatività e dalla cura nei dettagli delle imbarcazioni decorate, che hanno attirato l’attenzione della giuria. La festa, alla sua tredicesima edizione, ha visto sfilare numerose squadre che si sono sfidate sul canale principale della città, trasformando le acque in un palcoscenico di colori e allegria.

Comacchio in Festa: 'I Maravie dal Mer' Conquistano la Forcola nel Carnevale sull'Acqua. Comacchio (Ferrara) ha celebrato ieri il suo tredicesimo Carnevale sull'Acqua, culminato con la vittoria dell'associazione 'I Maravie dal Mer' che si è aggiudicata la prestigiosa 'Forcola', simbolo del miglior allestimento. L'evento, che ha visto undici imbarcazioni sfilare lungo i canali del centro storico, è una vibrante celebrazione della tradizione e della creatività locale. Un Evento Radicato nella Storia di Comacchio. Il Carnevale sull'Acqua di Comacchio non è una semplice festa, ma un'espressione profonda del legame tra la città e il suo ambiente lagunare. 'I Maravie dal Mer' hanno vinto il premio 'La forcola' dopo aver dominato la competizione. Comacchio in festa: XIII Carnevale sull'Acqua tra arte, tradizione e creatività giovanile. Il Carnevale sull'Acqua di Comacchio si è chiuso ieri, 15 febbraio 2026, dopo aver richiamato centinaia di visitatori. A Comacchio il Carnevale si riflette sull'acqua: barche allegoriche, spettacoli e festa lungo i canali nelle domeniche di febbraio. Il Carnevale sull' Acqua di Comacchio è una vera festa che coinvolge tutti! Le barche vengono trasformate in battelli allegorici che scivolano sui canali del centro storico, inondando di allegria vicoli e piazze della cittadina lagunare.