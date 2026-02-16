Colpo in via Toscana Ladro con muletto distrugge ingresso stireria
Un ladro con un muletto ha danneggiato l’ingresso di una stireria cinese in via Toscana, ieri mattina all’alba, cercando di svaligiarla. L’uomo ha guidato il mezzo pesante contro la porta, rompendo la vetrina e creando un grande caos. La stireria si trova nel cuore del macrolotto, tra numerose altre attività asiatiche.
Una stireria cinese è finita nel mirino dei ladri. Un individuo ha provato a mettere a segno il colpo, ieri mattina all'alba, distruggendo con un muletto l'ingresso di una stireria che si trova in via Toscana, una delle tante attività orientali incastrate nel dedalo del macrolotto. Una stireria di proprietà cinese, appunto. L'allarme è stato dato alla polizia attorno alle 9. D'altra parte la domenica, per molte attività cinesi, è giorno di lavoro, esattamente come tutti gli altri. E così ecco la brutta sorpresa che ha colto chi, in mattinata, si è recato in stireria. Qualcuno era riuscito, con un muletto, a distruggere la porta d'ingresso ma, dai primi riscontri avuti dagli inquirenti, pare il ladro non sia riuscito a portare via nulla.
