Una stireria cinese è finita nel mirino dei ladri. Un individuo ha provato a mettere a segno il colpo, ieri mattina all’alba, distruggendo con un muletto l’ingresso di una stireria che si trova in via Toscana, una delle tante attività orientali incastrate nel dedalo del macrolotto. Una stireria di proprietà cinese, appunto. L’allarme è stato dato alla polizia attorno alle 9. D’altra parte la domenica, per molte attività cinesi, è giorno di lavoro, esattamente come tutti gli altri. E così ecco la brutta sorpresa che ha colto chi, in mattinata, si è recato in stireria. Qualcuno era riuscito, con un muletto, a distruggere la porta d’ingresso ma, dai primi riscontri avuti dagli inquirenti, pare il ladro non sia riuscito a portare via nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Kolesnikov analizza come il Cremlino stia indebolendo progressivamente la società civile in Russia, portando avanti una strategia di repressione interna, mentre contemporaneamente combatte in Ucraina.

Nella notte di domenica 28 dicembre, a Latina, si è verificata un’esplosione che ha danneggiato l’ingresso di una abitazione in via Faggiana.

